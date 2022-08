A Mattinata la cittadinanza onoraria a Gratteri. “In provincia di Foggia una mafia violenta e molto forte”

Dopo Manfredonia e Vieste, il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, torna sul Gargano e a Mattinata riceve la cittadinanza onoraria. “Abbiamo deciso di conferire il riconoscimento a Gratteri – spiega il sindaco Michele Bisceglia – perché è una persona straordinaria che nel mondo fa onore all’Italia e a noi amministratori da la stura a fare sempre di più e meglio, caricandoci di maggiori responsabilità, e in questo caso onorando Mattinata e il Gargano con la sua presenza”.

Intervistato dal giornalista di Repubblica, Giuliano Foschini, Gratteri è tornato a parlare dei problemi attuali in termini di criminalità e giustizia. “Questo è un territorio dove purtroppo esiste una mafia molto forte che interessa tutta la provincia di Foggia. Una mafia violenta che ha bisogno di farsi notare, e che tuttavia va combattuta tutti i giorni”. Poi l’invito ai politici e ai partiti di iniziare a parlare di mafia in campagna elettorale. “Purtroppo questo è un argomento tenuto sempre ai margini delle agende elettorali. Mi auguro che nei prossimi giorni qualcuno pensi ad un progetto per contrastare le mafie”.