Violenti temporali sui Monti Dauni, incidente autobus di linea: paura per passeggeri

“Il violento temporale di ieri ha provocato diversi danni e non pochi disagi alla rete fognaria, al depuratore, alla viabilità stradale comunale e provinciale, ivi compreso un incidente che ha coinvolto un pullman di linea, fortunatamente senza nessuna conseguenza per i passeggeri”. Lo fa sapere il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna.

“Stiamo facendo sopralluoghi, raccogliendo segnalazioni e organizzando i primi interventi (cominciando da fogna e depuratore) – prosegue -. Solo una precisazione generale sulle strade sterrate di campagna: il Comune non ha le risorse economiche per poter fare la manutenzione ordinaria a tutte le strade rurali presenti nel nostro territorio. E men che meno di poterle asfaltare, ammesso che sia una soluzione, visto che poi rischierebbero di essere rovinate in breve tempo dall’inevitabile passaggio di mezzi agricoli molto pesanti in tutte le stagioni, dal deflusso delle acque piovane dai campi, dall’accesso ai fondi da parte dei frontisti e da diverse altre pratiche, talvolta anche al limite del consentito, che non sto qui a richiamare. E allora cosa si può ragionevolmente fare?”.