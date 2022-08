Assalti ai bancomat nel Centro-Sud Italia, la “firma” è foggiana: 9 arresti. Usavano potenti esplosivi

La banda assaltava banche e uffici postali utilizzando “ordigni esplosivi ad alto potenziale”. Nove persone sono state arrestate dai carabinieri di Avellino, su disposizione della magistratura irpina. Il blitz dei militari dell’Arma, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del gip di Avellino, su richiesta della procura, si è svolto, oltre che nella stessa provincia di Avellino, in quelle di Foggia, Lecce e Palermo. I nove sono accusati di far parte, a vario titolo, di un’associazione per delinquere finalizzata a commettere furti.

I nove arrestati (sette in carcere e due ai domiciliari, gli inquirenti non hanno divulgato i nomi, ndr) sono quasi tutti pluripregiudicati della provincia di Foggia. Sono accusati di aver fatto parte di una associazione per delinquere finalizzata alla “fabbricazione, porto e ricettazione di esplosivo e materiale esplodente”, “furto aggravato” e “danneggiamento aggravato” ai danni di istituti bancari ed uffici postali. Una banda attiva in varie regioni del Centro-Sud. La tecnica usata era quella della “marmotta”, così viene chiamato lo strumento artigianale in metallo, di forma schiacciata e con una lunga asta-impugnatura, utilizzato per introdurre l’esplosivo nel distributore automatico e scardinarlo.