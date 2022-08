Surgelati il mercato americano, ambizioso investimento sui Monti Dauni: “Subito 30 assunzioni”

La società I.Q.F. Foods S.r.l. (che nasce dall’esperienza di una storica azienda viticola ed olivicola della nostra provincia) ha ufficialmente scelto Biccari per il suo nuovo ed ambizioso programma di investimenti agroindustriali. Il progetto, recentemente presentato ad Invitalia per le imprese , prevede il recupero di uno stabilimento industriale dismesso e l’acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature ad elevato grado di innovazione tecnologica per la produzione di alimenti surgelati, prevalentemente costituiti da prodotti orticoli destinati al mercato estero della GDO.

L’impatto territoriale dei fabbisogni a regime di materie prime della I.Q.F. Foods s.r.l. pari a circa 12.000 tonnellate annue di prodotti orticoli per una superficie agricola equivalente di circa 1000 ettari in rotazione, garantisce una pianificazione sistemica delle attività agricole sul territorio, con evidenti benefici di natura economica, occupazionale e sociale coerentemente alla vocazione agricola del territorio. Tra le principali varietà vegetali trattate ci saranno la zucca, il cavolfiore ed un innovativo prodotto a base di zucchina destinato in via prevalente al mercato nord americano.