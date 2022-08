L’inferno sulla statale! Tir di traverso incendiato per l’assalto ad un portavalori. C’è un ferito

Ancora scene da film sulle strade della Puglia. Fuoco e fiamme questa mattina nel tratto tra Cerignola e San Ferdinando di Puglia dove malviventi hanno incendiato un tir lungo la carreggiata, nei pressi dello svincolo Margherita di Savoia-Trinitapoli. Ignoti hanno tentato l’assalto ad un portavalori, specialità delle bande criminali cerignolane ma l’azione non si sarebbe concretizzata. Traffico in tilt e lunghe code. Sul posto forze dell’ordine e vigili del fuoco.

La nota di Anas

“Si registra un mezzo pesante incendiato e una vettura incidentata con un ferito. Per ausilio viabilità a seguito di una tentata rapina ad un portavalori, è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 16 “Adriatica” al km 736,300 all’altezza di Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani). Sulla carreggiata direzione Foggia, veicolo incendiato al km 737,800 in piazzola di sosta, con obbligo uscita al km 738, 300 svincolo Canne della Battaglia. Sulla carreggiata direzione Bari, mezzo pesante incendiato al km 736,300 con incidentata anche una vettura e un ferito trasportato in ospedale, ed obbligo di uscita al km 736,100 svincolo Trinitapoli / Margherita di Savoia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile”.

