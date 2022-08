Il Cnr a Peschici: “Cambiamenti climatici? Sta succedendo quello che avevamo annunciato noi scienziati”

A Peschici per ritirare un premio, lo scienziato Valerio Rossi Albertini, professore di chimica e fisica dei materiali presso il Dipartimento di Chimica della Università di Roma, ha trascorso alcuni giorni sul Gargano. Lo abbiamo incontrato per parlare di cambiamenti climatici. “Sta succedendo quello che avevamo annunciato noi scienziati. L’immissione di gas serra in atmosfera avrebbe causato gli effetti di oggi. Fino a 20 anni fa eravamo appena lambiti dai cambiamenti climatici, oggi il clima è già cambiato e dovremo adattarci perché questo è solo l’inizio. Come fronteggiare il problema? Con la riduzione del gas serra in atmosfera. Italia a secco? Dissalatori e nuovi invasi”.