Pochissimi medici del 118 nel Foggiano, sistema a rischio tilt. “Abbiamo chiesto ai sanitari di ritardare le ferie”

Provincia di Foggia ancora con pochi medici del 118. Situazione difficile soprattutto in alcune località turistiche del Gargano. Per far fronte all’emergenza l’automedica di Mattinata è stata trasferita a Vieste dove evidentemente la concentrazione di turisti fa il paio con la carenza di medici. “Siamo stati costretti” – ha detto a l’Immediato il commissario dell’Asl Foggia, Antonio Nigri.

“Per Vieste in questo periodo è una necessità, anche perchè Mattinata dista pochi chilometri dai presidi ospedalieri di Manfredonia e San Giovanni Rotondo. D’altronde con il sistema turistico sold out va dato atto al grande lavoro di tutti gli operatori sanitari dell’emergenza urgenza per quello che fanno. Abbiamo chiesto loro di ritardare le ferie, di essere accoglienti e disponibili con i pazienti. Purtroppo questa è una emergenza nazionale che nel Festooggiano si sente ancora di più vista la particolare orografia del territorio. Abbiamo accettato di lavorare con le aziende sanitarie, in particolare con il Policlinico di Foggia al quale abbiamo chiesto aiuto con i medici del 118 da assegnare di volta in volta ai punti di maggiore esposizione”.