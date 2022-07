Crudeltà a Foggia, cani legati e abbandonati vicino ad una scuola. “Gesti disumani”

“Zona scuola Pascal, un crudele atto di inciviltà: abbandonati, legati e lasciati lì”. Inizia così l’ennesima segnalazione di cani abbandonati, un fenomeno tristemente frequente soprattutto nel periodo estivo.

La segnalazione arriva dall’Enpa San Severo e riguarda Foggia dove due cani sono stati legati e abbandonati vicino l’istituto scolastico Pascal di via Napoli. “Sono un maschietto e una femminuccia adulti – scrivono dall’associazione -. Sono stati tenuti in famiglia e adesso messi qui come due rifiuti speciali. Siete disumani e immeritevoli di ogni forma di amore, voi che avete compiuto questo gesto. Enpa San Severo cerca adozione per questi due ospiti speciali per evitare che restino a lungo in gabbia”.