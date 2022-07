Covid, 5.102 nuovi contagi e cinque vittime in Puglia. Cala numero dei positivi

Il trend dei nuovi contagi da Covid-19 è costante in Puglia. Nel bollettino di oggi, sabato 23 luglio, i positivi sono 5.102 su 24mila 953 tamponi registrati con un indice di positività che scende dal 23,6 per cento di ieri al 20,4. Registrati anche altri cinque decessi con il numero complessivo che sale a 8.764.

Sul territorio pugliese i nuovi casi sono così distribuiti: 1.527 in provincia di Bari, 1.041 Lecce, 921 Taranto, 479 Foggia, 491 Brindisi, 389 Barletta-Andria-Trani. Il conteggio si completa con 130 casi di residenti fuori regione e 24 per i quali la provincia di appartenenza non è stata indicata.

Stabile la situazione negli ospedali: nei reparti di area non critica sono ricoverate 476 persone (due in meno di ieri); nelle terapie intensive il dato sui posti letto occupati rimane invariato: 16.

Il numero complessivo dei pugliesi attualmente positivi continua a scendere: nel bollettino di oggi ne sono indicati 74mila 051, sono 2.856 in meno rispetto a ieri quando erano 76mila 907. Una settimana fa, sabato 16 luglio, i positivi erano 92mila 732: 18mila 681 in più.