Degrado totale a Foggia dove continuano gli smaltimenti “fai da te” dei rifiuti ingombranti. Stamattina in via Gramsci è spuntata persino una vasca, adagiata sul marciapiedi nei pressi dei cassonetti della spazzatura. Proprio in questi giorni stanno aumentando le segnalazioni dei cittadini relativamente alla presenza di cumuli di rifiuti maleodoranti in varie zone della città. Dopo water, divani, materassi e mobilio di vario genere, ecco ora una comoda vasca idromassaggio.