Universo Salute, arriva la doccia idro-molecolare Syren per il benessere dei pazienti

“Prosegue il costante miglioramento degli standard di cura e assistenza”. Lo comunica Universo Salute. Da alcuni giorni, infatti, presso le Sedi di Bisceglie e Foggia, è stata introdotta una nuova tecnologia che permette di effettuare l’igiene dei pazienti mediante una doccia completa effettuata al letto dei pazienti: si tratta della doccia idro-molecolare Syren.

La doccia prodotta dal dispositivo della linaus è a bassa pressione ed estremamente localizzata. Uno speciale frangi-flusso, posto sul manipolo di erogazione, consente di utilizzare solo 500ml di acqua per effettuare una doccia completa. Con l’acqua vengono adoperati prodotti detergenti e disinfettanti, compatibili con il sistema di erogazione, in grado di mantenere la cute del paziente nelle migliori condizioni trofiche.

“E’ questo un ulteriore sforzo economico sopportato dall’azienda per ottimizzare l’assistenza dei pazienti allettati (che, dunque, non devono necessariamente essere trasferiti quotidianamente nelle stanze da bagno) – proseguono – ed in linea con le esigenze ergonomiche tese a mitigare l’impegno fisico dei lavoratori. In ultimo, ma di primaria importanza, è da rimarcare come l’adozione del sistema della ‘linaus’ si ottiene una significativa riduzione dell’acqua impiegata (500ml a paziente a fronte di decine di litri per ogni doccia effettuata), bene comune da salvaguardare”, concludono.