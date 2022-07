Inaugurato il nuovo circolo del Pd Foggia dedicato a David Sassoli. “Aveva grandi qualità umane e politiche”

“Ieri ho partecipato con grande piacere, insieme a Pina Picierno, Raffaele Piemontese, Lia Azzarone e Davide Emanuele, all’inaugurazione del nuovo circolo del PD Foggia. Ho condiviso molto la scelta di dedicarlo a David Sassoli, che ho avuto l’onore di conoscere personalmente. David aveva grandi qualità umane e politiche”. Lo afferma Michele Bordo, deputato piddino presente ieri in via Matteotti all’intitolazione del circolo.

“Si deve molto a lui se l’Europa, dopo le grandi difficoltà seguite alla crisi economica – prosegue Bordo ricordando Sassoli -, ha saputo ritrovare le ragioni dell’unità e della solidarietà. David, che ha lasciato un vuoto enorme in tutti noi, rimarrà per sempre nei nostri cuori. Nel mio intervento ho anche sottolineato l’importanza di avere un nuovo luogo di discussione a Foggia, specie dopo i disastri dell’ultima amministrazione comunale di centrodestra.

Anche nel Pd, per troppo tempo, c’è stato purtroppo chi ha pensato che i circoli di partito non fossero più necessari e che bastassero i comitati elettorali per fare politica. L’esperienza di questi anni dimostra che è stato un errore. Se oggi siamo costretti a fare i conti con tanta mediocrità e improvvisazione è anche perché da troppo tempo scarseggiano i luoghi di aggregazione, di selezione della classe dirigente, di discussione e di confronto con i cittadini. L’apertura di un nuovo circolo di partito – conclude il deputato – è dunque una buona notizia. Mai come in questo momento c’è bisogno di politica”.