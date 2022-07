San Severo fuori controllo, il nonno di Francesco: “C’è da scappare via”. I cittadini: “Abbiamo paura”

“Mio nipote era stato minacciato. C’era stato un diverbio perché sfottevano la sua fidanzata. Francesco ha risposto dando qualche schiaffetto. A quel punto l’assassino gli ha detto ‘la pagherai cara’. Mio nipote era un bravo ragazzo, un grande lavoratore. Si alzava presto la mattina per fare il carpentiere. Qui a San Severo non se ne può più. Bisognerebbe scappare via”. Queste le parole del signor Severino, nonno materno di Francesco D’Augelli, il 17enne ucciso ieri sera in una zona tra via Ferrini e via Lucera, periferia di San Severo. In tarda mattinata si è costituito in Questura un 15enne sospettato di essere l’autore dell’omicidio.

Sotto choc vicini e negozianti in una San Severo sempre più fuori controllo: “I genitori di Francesco sono brave persone. È successo qualcosa di inimmaginabile. Proviamo rabbia”. Un commerciante: “Ho paura per mio figlio. Quando sarà più grande avrò paura di farlo uscire. Alla loro età noi non andavamo in giro armati. Sono senza parole”.

