Omicidio di Francesco D’Augelli a San Severo, si costituisce in Questura il 15enne che era ricercato

È durata ben poco la “latitanza” del 15enne di San Severo sospettato di aver ucciso a coltellate Francesco D’Augelli (in foto), 17 anni. Il ragazzino si è presentato dagli agenti della Polizia di Stato della Questura di Foggia per costituirsi. Stando alle prime informazioni, avrebbe agito per questioni davvero inconsistenti. Già sabato scorso ci sarebbe stato uno scontro con D’Augelli per futili motivi: dietro il delitto, infatti, si nasconderebbero vicende passionali, una presunta gelosia per la 17enne fidanzata della vittima. La tragedia si è invece consumata ieri sera in via Lucera, non lontano dall’abitazione del giovane deceduto.

D’Augelli, dopo aver ricevuto una coltellata al fianco, ha percorso sanguinante alcuni metri prima di accasciarsi al suolo. Sono stati i passanti ad allertare i soccorsi, ma il ragazzo è giunto in ospedale già senza vita. Si sono registrati disordini all’esterno del Pronto soccorso, preso d’assalto da amici e parenti di D’Augelli.

Ancora una volta sono giovanissimi i protagonisti delle notizie di cronaca a San Severo: lo scorso anno due agguati mortali con altrettanti bambini feriti, poi ad aprile l’uccisione di Salvatore Lombardi, ammazzato da un minorenne che voleva vendicare la morte del proprio padre. Ma anche negli anni scorsi altri ragazzini finirono sulle prime pagine dei giornali: nel 2016 venne ucciso Mario Morelli, 17enne di San Severo ma originario di Eboli, raggiunto da colpi di pistola all’addome in piazza del Carmine. Anche in quel caso l’autore, il figlio di un boss defunto, fu un minorenne. Il motivo sempre legato a motivazioni passionali.

