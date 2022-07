Giuseppe Conte ricoverato in ospedale per un’intossicazione alimentare. M5S: “Sta meglio”

Intossicazione alimentare per l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Domenica, riporta Il Foglio, è stato ricoverato al Gemelli per un’intossicazione alimentare. Oltre ai problemi del Movimento, il possibile secondo voto di fiducia sul Governo Draghi, un altro mal di pancia per l’avvocato.

La notte di domenica 17 luglio l’ha passata al Gemelli. E poi lunedì mattina si è collegato online con l’assemblea congiunta dei parlamentari del M5s. “Sta meglio”, dicono dallo staff.