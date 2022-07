Grande paura sulla Statale 673, sul tratto Foggia-Manfredonia, per via di un incendio ad un pullman che ha creato panico tra i passeggeri. La strada è stata chiusa al traffico. Stando alle informazioni disponibili, il mezzo è andato a fuoco sulla circonvallazione di Foggia, nel tratto tra lo svincolo per tratturo Castiglione e quello per Manfredonia.

Al momento non si registrano feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Foggia.