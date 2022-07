Spiccato il fermo nei confronti del 15enne di San Severo. È accusato dell’omicidio di D’Augelli

Oggi la Polizia di Stato, in seguito alle indagini della squadra mobile insieme a personale del commissariato di San Severo, coordinate dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bari, ha dato esecuzione a fermo del pm nei confronti del 15enne sanseverese, allo stato in fase di indagini preliminari ed in attesa del successivo vaglio dell’autorità giudiziaria, poiché gravemente indiziato del reato di omicidio del 17enne Francesco D’Augelli.

Nella serata del 18 luglio scorso a San Severo, alle 21.30 circa – ricostruiscono gli agenti della Questura di Foggia in una nota stampa -, a poche decine di metri dalla propria abitazione, il diciassettenne, a seguito di discussioni per futili motivi avute con il 15enne indagato, è stato colpito da una sola ma letale coltellata che ne ha causato la morte.

L’attività investigativa, avviata prontamente dagli agenti della Polizia di Stato e, in particolare, l’acquisizione dei sistemi di video sorveglianza unitamente all’escussione di testimoni del grave episodio criminoso, ha consentito di ricostruire la dinamica dell’evento delittuoso e identificare il presunto autore, che si è reso immediatamente irreperibile.

Nella tarda mattinata odierna il minore, accompagnato dal suo avvocato di fiducia, si è presentato presso gli uffici della squadra mobile della Questura di Foggia, dove innanzi al pm e alla presenza della psicologa, ha ammesso le proprie responsabilità; inoltre ha consegnato l’arma del delitto, sottoposta a sequestro.

Sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, il giovane è stato sottoposto a provvedimento di fermo emesso dal pm e associato presso l’istituto penale per i minorenni, a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente, in attesa del successivo vaglio di quest’ultima in sede di convalida. Il movente del litigio sfociato nell’omicidio risiederebbe in precedenti attriti tra i due giovani per motivi sentimentali. È doveroso rappresentare – concludono dalla Questura – che l’odierno indagato non è considerato colpevole sino a passaggio in giudicato della sentenza di condanna.