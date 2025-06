Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un ventiquattrenne barlettano ritenuto responsabile dei reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli operatori della squadra mobile della Questura BAT, durante lo svolgimento di mirati servizi di monitoraggio e controllo, hanno bloccato l’odierno indagato nel centro cittadino di Barletta con una busta contenente circa 1,7 chili di marijuana.

Nello specifico il giovane è stato fermato a bordo della sua autovettura dove occultava all’interno del cofano una busta contenente la sostanza stupefacente.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Trani la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

Occorre precisare che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi e che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a quando la responsabilità non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna ad effetto irrevocabile.