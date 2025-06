Il medico veterinario non è più solo il professionista che si prende cura degli animali, ma una figura centrale nella tutela della salute collettiva. È questo il messaggio al centro della tavola rotonda intitolata “Il ruolo del Medico Veterinario e le sfide future”, promossa dall’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Foggia e in programma per mercoledì 19 giugno alle ore 16:00 nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte di Foggia.

L’incontro rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, mondo accademico e professionisti per riflettere sull’evoluzione del ruolo veterinario alla luce delle nuove sfide globali, dalla sicurezza alimentare alla lotta all’antibiotico-resistenza, fino alla prevenzione delle zoonosi e alla tutela ambientale, in linea con l’approccio integrato della “One Health”, che riconosce la stretta connessione tra salute umana, animale e ambientale.

Dal benessere animale alla sanità pubblica

La tavola rotonda sarà introdotta dai saluti istituzionali del vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, della presidente del consiglio comunale Lia Azzarone e dell’assessora comunale alle Politiche Sociali Simona Mendolicchio.

A moderare l’incontro saranno Antonio Iannacci, presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Foggia, e Domenico Galante, vicepresidente dell’Ordine. Al centro del dibattito, il ruolo trasversale del veterinario: dalla prevenzione alla diagnosi e cura delle malattie, dal controllo degli alimenti all’igiene negli allevamenti, fino alla gestione delle emergenze sanitarie e all’educazione al rispetto per gli animali.

Un parterre di relatori di alto livello

Diversi gli ospiti attesi, tra cui figure di rilievo a livello nazionale e regionale: Orlando Paciello, vicepresidente della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani; Gabriella Elia, coordinatrice del corso di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari; Antonio Parisi, direttore sanitario dell’Istituto Zooprofilattico della Puglia e Basilicata; Angelo Castelluccio, direttore dell’UOC SIAV-B dell’ASL Foggia; Vito Loconte, presidente della SIVAR-SIB; e Diana Lenoci, esperta in cardiologia ed ecografia degli animali da compagnia.

L’evento è aperto al pubblico e si rivolge a veterinari, studenti, amministratori, stakeholders e cittadini interessati a comprendere il valore di una professione sempre più decisiva per il benessere collettivo e la qualità della vita. Una professione che, come ribadito dagli organizzatori, è chiamata a essere protagonista nel presente e nel futuro della sanità pubblica.