Dopo ore di silenzio dettate dal rispetto per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova, patrono della città, il neo sindaco Domenico Di Vito è intervenuto pubblicamente per condannare con fermezza la violenta rissa scoppiata giovedì 13 giugno a Orta Nova, in seguito a un incidente stradale.

“Scene di violenza inaccettabili, che non rispecchiano la nostra comunità” – ha dichiarato il primo cittadino, prendendo posizione su un episodio che ha suscitato sgomento tra i residenti. La rissa, avvenuta in pieno centro, ha coinvolto diversi soggetti, tra cui proprietari di auto danneggiate e familiari del conducente del veicolo circolante. Durante l’intervento per sedare gli animi, due agenti della Polizia Locale – il Comandante Michele Bruno e l’Ispettore Capo Lasalvia – hanno riportato lievi lesioni.

“A loro e a tutto il corpo di Polizia Municipale va il mio plauso – ha aggiunto Di Vito – per il coraggio e la prontezza dimostrati in un contesto estremamente delicato”.

Nella giornata di venerdì, il sindaco ha preso parte a un incontro con il prefetto di Foggia, assieme agli altri sindaci neoeletti della provincia. Un’occasione utile per confrontarsi sulle principali criticità del territorio, a partire dalla crescente percezione di insicurezza e dalle diffuse situazioni di illegalità.

“È stato un confronto costruttivo – ha spiegato Di Vito – che conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni per costruire una comunità più sicura e coesa”.

Infine, l’appello alla cittadinanza: “Serve responsabilità, collaborazione e rispetto delle regole. Solo così potremo superare insieme le fragilità che ancora ci attraversano”.