Botte da orbi a Orta Nova davanti a donne e bambini. Un incidente tra auto sarebbe alla base di una maxi rissa scoppiata ad un incrocio nei pressi di via Carapelle, nelle vicinanze di un distributore di benzina. Pugni e spintoni in pieno giorno davanti ai passanti attoniti. Seri danni ad almeno tre auto, una di queste in sosta. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza.