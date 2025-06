La Camera di Commercio di Foggia archivia definitivamente la stagione delle parole e delle iniziative autoreferenziali, e apre un nuovo capitolo fatto di progettualità concreta e internazionalizzazione. Lo ha dimostrato con i fatti durante l’evento di presentazione del progetto di marketing territoriale svoltosi presso il Consolato Italiano di Monaco di Baviera, dove la Daunia è stata protagonista con i suoi prodotti, le sue eccellenze e la sua nuova visione strategica.

Una svolta operativa e culturale

A guidare questo cambio di passo è il presidente Giuseppe Di Carlo, che ha voluto rompere con il passato e impostare un’azione camerale fatta di servizi reali e misurabili per le imprese. “Meno parole, più fatti”: è questa la filosofia che ha guidato la missione in Baviera, sostenuta dal Console Generale Sergio Maffettone, che ha espresso il proprio endorsement per un territorio che ha finalmente imparato a fare rete.

L’enogastronomia come strumento diplomatico

Protagonista indiscusso dell’iniziativa è stato il cibo, elevato a strumento di dialogo culturale ed economico. A rappresentare la cucina del territorio è stato Giancarlo Cammisa, foggiano e volto dell’Associazione degli Chef del Mediterraneo, che ha trasformato sapori e tradizioni in racconto identitario. La sua presenza non è stata solo simbolica, ma strategica, perché ha garantito autenticità e qualità, due elementi fondamentali per penetrare con credibilità nel mercato europeo.

Un progetto strutturato e duraturo

A differenza di molte iniziative passate, il progetto presentato a Monaco ha una struttura solida: un Contratto di Rete tra imprese, una Landing Page dedicata e un chiaro obiettivo di promozione del Brand Gargano e Dauni. Non una vetrina effimera, ma un sistema integrato pensato per durare nel tempo e generare ritorni tangibili per le partite IVA locali.

In questo quadro, anche il collegamento aereo tra la Puglia e la Germania, garantito dal volo Lumiwings, assume una valenza strategica. La partecipazione del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, dimostra che la CCIAA intende muoversi in logica di sistema, sfruttando ogni asset logistico per rafforzare la competitività del territorio.

Un ponte ideale tra Daunia e Baviera

La figura di Federico II di Svevia, che unisce simbolicamente la Puglia alla Germania, è stata evocata come cornice storica e culturale dell’intero progetto. L’obiettivo è chiaro: usare l’enogastronomia come veicolo di diplomazia economica, aprire nuovi mercati, costruire relazioni internazionali solide e durature.

Un cambio di passo atteso da tempo

La missione a Monaco segna l’inizio di un nuovo percorso. La CCIAA di Foggia ha finalmente imboccato la strada della concretezza, dell’internazionalizzazione e dell’ascolto attivo delle esigenze imprenditoriali. Le imprese della Capitanata possono ora contare su un’istituzione che parla la loro lingua: quella dei risultati, delle reti, del lavoro di squadra.

Il messaggio lanciato dalla nuova governance è inequivocabile: la Daunia non è più solo da raccontare, ma da far conoscere e apprezzare sui mercati internazionali. E con iniziative come questa, ha tutte le carte in regola per riuscirci.