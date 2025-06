San Severo si ferma per dare l’ultimo saluto a Martina D’Errico, la giovane la cui vita è stata tragicamente spezzata il 4 giugno sui binari della stazione. In occasione delle esequie, fissate per oggi, sabato 7 giugno 2025 alle ore 17, nella Chiesa Cattedrale Santa Maria Assunta, il sindaco Lidya Colangelo ha proclamato il lutto cittadino con un’apposita ordinanza.

Una decisione, quella dell’amministrazione, che riflette il cordoglio collettivo di una città profondamente scossa da quanto accaduto. “Il dolore della famiglia D’Errico è il dolore di tutti noi – ha dichiarato il sindaco Colangelo – è quello di un’intera comunità che si è voluta stringere ai familiari così dolorosamente colpiti in queste ore da questo tragico evento che ha scosso i nostri animi”.

Il ricordo personale del sindaco

Nel suo toccante messaggio, la prima cittadina ha voluto ricordare Martina anche con parole personali: “Conoscevo Martina, era stata mia alunna per un anno, in seconda media. Era una ragazza dolce, gentile, preparata, educata. Sono stata molto colpita dalla sua scomparsa, un evento che non doveva mai accadere e che ho appreso con incredulità e dolore”.

L’ordinanza, firmata questa mattina, dispone la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche previste in concomitanza con i funerali, l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in tutte le sedi istituzionali e invita l’intera cittadinanza, nonché attività commerciali e associazioni, a esprimere la propria partecipazione al lutto attraverso la sospensione delle attività durante la cerimonia funebre.

Un appello al sostegno e all’ascolto

Il sindaco ha voluto anche lanciare un messaggio alla città, esortando tutti a non restare soli nei momenti di difficoltà: “Rivolgo ancora una volta l’appello a tutti i nostri concittadini a contattare gli sportelli d’ascolto del Comune e della ASL, a non arrendersi mai. Sono anche io a completa disposizione per ogni evenienza così particolare, per le funzioni di Primo Cittadino che rivesto”.

In un momento di profondo dolore, San Severo si stringe attorno alla famiglia di Martina D’Errico, testimoniando con silenzio, raccoglimento e rispetto la propria partecipazione a una perdita che lascia un vuoto incolmabile.