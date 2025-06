Sarà un fine settimana dal sapore estivo quello che attende la provincia di Foggia, con cieli sereni e temperature in decisa risalita. Secondo le previsioni meteo, infatti, tra sabato 8 e domenica 9 giugno l’anticiclone africano tornerà a dominare la scena, portando bel tempo e valori termici ben oltre le medie stagionali.

Weekend di sole pieno e primi 32 gradi in pianura

Sulla città di Foggia e su tutta la piana del Tavoliere il cielo resterà sereno o al più poco nuvoloso per tutta la durata del weekend. Le massime oscilleranno tra i 30 e i 32 gradi, con punte più alte nelle ore centrali della giornata. I venti saranno deboli di direzione variabile, con qualche raffica settentrionale lungo la costa nella giornata di domenica. Sulle località costiere, come Vieste, Peschici e Manfredonia, le massime si manterranno leggermente più contenute, attorno ai 28-29 gradi, ma con clima gradevolmente ventilato.

Inizio settimana ancora stabile, poi torna il rischio temporali

Anche lunedì 10 e martedì 11 giugno il tempo si manterrà stabile e soleggiato su tutta la provincia. Le temperature resteranno elevate, con massime tra i 29 e i 33 gradi, in particolare nelle aree interne come Lucera, San Severo e Cerignola. Tuttavia, da mercoledì 12 giugno è previsto un primo cedimento dell’alta pressione: l’ingresso di correnti più fresche in quota potrebbe favorire la formazione di temporali pomeridiani, specie sulle zone collinari e montuose del Gargano e sui Monti Dauni.

Fenomeni localizzati ma anche intensi, con rischio di grandinate e raffiche di vento, potrebbero interessare i rilievi nel corso del pomeriggio, per poi esaurirsi in serata. La tendenza all’instabilità sembra confermarsi anche per giovedì e venerdì, mentre nel weekend successivo potrebbe tornare nuovamente il bel tempo.

Attenzione all’afa e ai primi disagi da caldo

Con il rialzo termico in atto già da sabato, si segnala anche un incremento dell’umidità, soprattutto nelle ore serali e notturne. Il caldo sarà più afoso lungo la fascia costiera e nelle zone urbane del Tavoliere. Si consiglia particolare attenzione per le fasce più fragili della popolazione e si raccomanda di evitare attività fisiche intense nelle ore più calde.