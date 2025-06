Centinaia di bambini in festa con giochi, letture, laboratori, musica e teatro per un’intera giornata. Sabato 7 a San Marco La Catola e domenica 8 giugno a Pietramontecorvino sarà di scena la ‘carovana’ itinerante di “Cultura in Circolo Fest”. Sabato 7 giugno, a San Marco La Catola, le iniziative si svolgeranno in Villa Comunale dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 19. Domenica 8 giugno, a Pietramontecorvino, tutti sul manto verde del Campo sportivo comunale, sempre dalle 9 alle 13 e dalle 16.30 alle 19. A Pietramontecorvino la festa coinvolgerà anche l’ASD Pietramontecorvino che, per l’occasione, ha organizzato anche un ottimo street food.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sviluppare aggregazione, divertimento e formazione attraverso eventi in cui i bambini possono riappropriarsi dei propri spazi e di occasioni per stare insieme e imparare divertendosi. Il progetto “Cultura in Circolo” sta coinvolgendo tutti i 13 comuni dei Monti Dauni dell’Ambito Territoriale di Lucera, con il coinvolgimento di quasi 1000 bambine e bambini dai 5 ai 10 anni.

Per i più piccoli, tante le iniziative tra giochi-laboratori-musica e teatro con le operatrici e gli operatori di “Mira Associazione di promozione culturale”, Spazio Baol, Piccola Compagnia Impertinente, Italia Nostra, Louis Braille e Pro Loco. Le prossime date di “Cultura in Circolo Fest” si svolgeranno a Casalvecchio di Puglia (16 giugno), Casalnuovo Monterotaro (17 giugno), Volturara (18 giugno), Roseto (23 giugno), Alberona (24 giugno), Biccari (25 giugno), Carlantino (26 giugno), Celenza (27 giugno), Motta Montecorvino (28 giugno), Volturino (29 giugno) e Castelnuovo della Daunia (30 giugno).