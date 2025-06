Si intitola “Campanili nazionali: Comuni, Pnrr Coesione” il prossimo evento, in programma il prossimo venerdì 6 giugno a Troia, per il format #Confronti, ideato dal deputato Giandonato La Salandra, con il supporto del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia Camera.

Protagonista sarà il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione Tommaso Foti, già capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati e politico con esperienza legislativa di lungo corso.

Si discuterà naturalmente del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ma anche di bandi europei e finanziamenti pubblici, con particolare riferimento alle aree interne e ai piccoli Comuni.

Parteciperanno i sindaci dei Comuni di Troia Francesco Caserta, di San Severo Lidya Colangelo, di Vico del Gargano Raffaele Sciscio e di Celenza Valfortore Massimo Venditti. Ma, accanto a loro, anche alcune figure tecniche come Nicola Gatta, attuale responsabile del CIS Capitanata, Gianfilippo Mignogna, già sindaco di Biccari e vice presidente nazionale dei Borghi Autentici italiani e Concetta Soragnese, consigliera comunale di Foggia ed europrogettista. A moderare l’incontro il giornalista Fabrizio Sereno.

Il quarto panel del format di La Salandra segue gli eventi tematici già realizzati sui temi della Giustizia, della Salute e dell’Economia, sempre per favorire il dialogo tra territorio e Governo nazionale, secondo il modello di ascolto e confronto che ha sempre caratterizzato l’azione politica del presidente Giorgia Meloni.

Appuntamento venerdì 6 alle 16,45 presso il Cine Teatro comunale “Cimaglia” di Troia, in via San Francesco. Foti dovrebbe poi raggiungere Orta Nova per sostenere il candidato del centrodestra, Dino Tarantino in vista del ballottaggio ormai imminente.