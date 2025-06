Si è conclusa la visita istituzionale della delegazione del Comune di Foggia nella città tedesca gemellata di Göppingen, in occasione della 375esima edizione del Maientag, la tradizionale festa della primavera che ogni anno coinvolge l’intera comunità cittadina.

Il legame tra Foggia e Göppingen affonda le radici nel 1971, anno in cui fu sancito un gemellaggio che, in oltre mezzo secolo, ha promosso relazioni solide e durature, alimentate da scambi culturali, incontri istituzionali e progetti comuni.

A rappresentare la città di Foggia sono stati la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessore alle Attività Produttive Lorenzo Frattarolo, i consiglieri comunali Pasquale Cataneo e Francesco Salemme, e il dirigente ai gemellaggi Giuseppe Marchitelli. La delegazione ha preso parte agli eventi ufficiali del Maientag, vivendo giornate dense di appuntamenti e momenti di condivisione con la cittadinanza e le autorità tedesche.

“È stata un’esperienza straordinaria, intensa di emozioni e di significati”, ha commentato Maria Aida Episcopo. “Partecipare al Maientag ci ha permesso di toccare con mano l’identità culturale di Göppingen, condividere momenti di festa, dialogo e confronto, e rinsaldare i legami che ci uniscono da oltre mezzo secolo”.

La sindaca ha espresso profonda gratitudine al sindaco Alex Maier per l’accoglienza calorosa riservata alla delegazione foggiana, e a Martin Mundorf per l’organizzazione meticolosa della visita. “I gemellaggi non sono formalità istituzionali – ha aggiunto –, ma strumenti preziosi per promuovere la comprensione reciproca, costruire amicizie e creare opportunità condivise di sviluppo. In un tempo segnato da divisioni e conflitti, rafforzare queste relazioni è un atto di responsabilità verso le generazioni future”.

La visita si è conclusa con la promessa di intensificare la collaborazione tra le due città, anche attraverso nuovi progetti in ambito culturale, educativo, sociale ed economico. Un ponte tra popoli che continua a rafforzarsi, portando valore e visione per il futuro.