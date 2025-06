Successo per il Laboratorio di Scrittura con Pulsatilla (Valeria Di Napoli) tenutosi presso la libreria Fumettosmania di Foggia, voluto e organizzato dall’associazione Teatro del pollaio, l’ 1 e il 2 giugno appena scorsi.

Si è concluso con entusiasmo e partecipazione il workshop di scrittura intensivo tenuto dalla scrittrice e sceneggiatrice Pulsatilla (Valeria Di Napoli), originaria di Foggia, figura di spicco del panorama letterario italiano già autrice di romanzi di successo e sceneggiature per il cinema, che da qualche anno ha aggiunto alla sua esperienza laboratori di scrittura e residenze artistiche attive in tutta Italia.

Il laboratorio, ospitato per la prima volta a Foggia, si è svolto in due giorni festivi che hanno permesso la partecipazione di appassionati di scrittura provenienti anche da oltre regione, desiderosi di confrontarsi con una delle voci più originali e anticonformiste della narrativa contemporanea. I partecipanti hanno avuto l’occasione di cimentarsi, in un’ambiente dedicato e circolare, con esercizi di scrittura focalizzati sullo storytelling, letture collettive e momenti di confronto diretto con l’autrice, approfondendo tecniche narrative, liberando il flusso artistico per lo sviluppo della voce autoriale.

“Scrivere significa innanzitutto osare, sporcarsi le mani mettersi costantemente in ascolto per lasciarsi sorprendere da sé stessi”, ha raccontato Pulsatilla nel corso del workshop, regalando ai presenti suggestioni, consigli pratici e aneddoti tratti dalla propria attività letteraria.

Il clima informale e coinvolgente ha reso l’esperienza ancora più preziosa, creando una vera e propria “comunità temporanea” di scrittori in erba e professionisti accomunati dalla stessa passione per la parola scritta.

Alla fine del workshop, i partecipanti hanno espresso unanime soddisfazione per la qualità degli incontri e per l’approccio diretto e generoso di Pulsatilla.

Visto il grande interesse e la richiesta, l’organizzazione sta già lavorando a nuove date per il prossimo autunno.