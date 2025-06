Ha appena 16 anni, ma già gestisce una sala, coordina lo staff di una trattoria storica e sta per aprire un ristorante tutto suo. Si chiama Elia Di Fonso e il suo nome a Foggia comincia già a farsi notare. A pochi passi da “Da Italo”, la storica trattoria di via Fiume dove lavora ogni giorno, nascerà tra meno di due mesi “La Fraschetta di Elia”, un locale che promette di portare nel cuore della città i sapori della cucina romana.

Un giovane leader in trattoria

Studente al terzo anno dell’Istituto Altamura-Da Vinci, indirizzo logistica e trasporti, Elia è un ragazzo come tanti solo all’apparenza. Dietro lo zaino scolastico, c’è già un lavoratore determinato, regolarmente assunto, che ogni giorno affianca il padre Max Di Fonso nella gestione di “Italo”, affermata trattoria foggiana. Sotto la guida dello storico titolare Italo e con il supporto del coordinatore di sala Guido Sant’Arcangelo, il sedicenne gestisce oggi l’intera sala e lo staff del locale, incarnando perfettamente lo spirito dell’alternanza scuola-lavoro, ma con una marcia in più: la visione imprenditoriale.

Dal banco di scuola al sogno di un’attività propria

La sua determinazione lo ha spinto a fare il passo successivo: aprire una trattoria tutta sua. “La Fraschetta di Elia”, che sorgerà sempre in via Fiume, a due passi da “Italo”, aprirà le sue porte il 1° agosto. Il format sarà diverso, ispirato alle tipiche fraschette romane, con una cucina improntata alla tradizione capitolina. Un progetto che Elia sta seguendo in prima persona, con il sostegno della sua famiglia e una convinzione forte: restare a Foggia per costruire qui il suo futuro.

“Credo nella mia città, e nella mia città voglio restare”, ripete Elia con la sicurezza di chi ha già le idee chiare, pur portando ancora lo zaino in spalla. E mentre tanti suoi coetanei sognano l’estero o si perdono sui social network, lui sceglie le strade della sua città, convinto che anche qui si possa crescere, lavorare e innovare. Un esempio di tenacia e intraprendenza che, a soli 16 anni, dimostra che il talento – quando è coltivato con passione – non ha età.