Una giornata memorabile per la provincia di Foggia, per il mondo della scuola e dell’università. Si sono svolte presso l’aula magna del Dipartimento di Economia dell’università di Foggia le attesissime Olimpiadi provinciali di Economia Aziendale, un unicum a livello nazionale, evento che ha visto protagonisti quasi 250 studenti delle scuole superiori, animati da passione, competenza e voglia di mettersi in gioco.

Un successo straordinario, sotto ogni punto di vista. L’entusiasmo era tangibile: tra banchi si respirava aria di sfida, ma anche di futuro. I ragazzi hanno dimostrato preparazione, spirito critico e grande capacità di mettere alla prova le competenze economico-aziendali possedute. Un vero orgoglio per il nostro territorio.

L’iniziativa, sostenuta da docenti, dirigenti scolastici e diversi partner istituzionali, tra cui Confindustria, Confcooperative e l’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, ha rappresentato non solo un momento di competizione formativa, ma soprattutto un’occasione per valorizzare i giovani talenti foggiani, offrendo loro visibilità, stimoli e nuove prospettive.

“Crediamo fermamente che investire nei giovani significhi investire nel futuro della nostra comunità. Oggi Foggia ha dato un segnale forte e positivo, la sinergia tra scuola, università, organizzazioni datoriali e professioni ordinistiche può dare ottimi frutti,” ha dichiarato Nunzio Angiola, promotore dell’iniziativa e presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

Appuntamento ora alla cerimonia di premiazione, che si terrà nella prima decade di luglio, durante la quale verranno celebrati i vincitori, ma anche tutti i partecipanti che riceveranno un attestato a firma del Rettore che attribuisce crediti formativi validi in caso di iscrizione al Dipartimento di Economia.

Le Olimpiadi di Economia Aziendale dimostrano che la provincia di Foggia può e deve essere una fucina di opportunità, un laboratorio di crescita, un terreno fertile dove i giovani possano costruire il proprio futuro senza dover andare via. “Perché Foggia ha talento. E oggi lo ha dimostrato”, ha infine chiosato Angiola.