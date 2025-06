È convocato per le ore 11.00 di domani, lunedì 3 giugno, nell’Aula consiliare del Consiglio Regionale della Puglia a Bari, il Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile, presieduto da Maurizio Bruno. Al centro dell’incontro, la pianificazione operativa per la campagna antincendio boschiva 2025, tema cruciale in un contesto ambientale reso sempre più fragile dagli effetti della crisi climatica.

La riunione, come spiegato in una nota della Regione, è finalizzata a favorire il coordinamento tra tutti gli attori coinvolti nella prevenzione e nella gestione degli incendi: una rete ampia e articolata che comprende Prefetture, Comuni, Forze dell’Ordine, vigili del fuoco, carabinieri forestali, volontari di protezione civile e strutture tecniche regionali. Tutti i rappresentanti istituzionali saranno presenti domani per condividere strategie e responsabilità.

Le linee guida della campagna 2025

Durante l’incontro, l’ingegnera Barbara Valenzano, direttrice della Sezione di Protezione Civile della Regione Puglia, illustrerà la programmazione dettagliata delle attività di prevenzione e contrasto agli incendi, che quest’anno punta su un potenziamento degli strumenti di monitoraggio, rilevamento precoce e intervento rapido.

Verranno presentate anche le nuove tecnologie integrate nel sistema di allerta, strumenti fondamentali per contenere la diffusione dei roghi e intervenire tempestivamente. L’obiettivo prioritario è quello di tutelare il patrimonio boschivo regionale, ridurre la frequenza e l’estensione degli incendi e garantire la sicurezza delle comunità locali.

Un approccio condiviso

La Regione Puglia ha rafforzato negli ultimi anni la propria capacità di risposta attraverso una pianificazione preventiva sempre più puntuale, accompagnata da una forte sinergia interistituzionale. L’incontro di domani rappresenta un momento strategico per condividere le competenze, stabilire i protocolli operativi e ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili.

Nel contesto di un’estate che si preannuncia calda e con un rischio incendi elevato, la riunione del Comitato sarà fondamentale per garantire un’azione efficace, tempestiva e coordinata su tutto il territorio regionale.