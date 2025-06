Incarico professionale per l’edilizia scolastica in gara a Foggia. L’Agenzia del Demanio appalta i servizi di ingegneria e architettura relativi alle indagini, rilievo, redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte) e progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria dell’Istituto di istruzione superiore Einaudi, dell’Istituto tecnico commerciale per geometri, programmatori e turismo Vittorio Emanuele III (a Lucera) e dell’Istituto tecnico tecnologico Altamura – da Vinci (sede da Vinci), a Foggia. Il bando,dal valore di 2.995.675 euro, scade il 30 giugno.