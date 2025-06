Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di sabato 31 maggio lungo corso del Mezzogiorno, alla periferia di Foggia. Il bilancio è pesantissimo: un morto e cinque feriti, di cui uno in gravi condizioni. La vittima è un anziano originario della provincia di Potenza, che viaggiava come passeggero a bordo di una Fiat 500 con altre tre persone.

Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat 500 si è scontrata frontalmente con una Renault Kadjar che trasportava quattro persone. Lo scontro, particolarmente violento, ha causato il decesso immediato dell’anziano, mentre il conducente della Fiat è stato trasportato in rianimazione al Policlinico Riuniti di Foggia. Le altre due donne presenti nell’abitacolo hanno riportato ferite più lievi, ma sono comunque state ricoverate per accertamenti.

Anche i passeggeri della Renault hanno riportato conseguenze. Un uomo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, mentre un altro è stato ricoverato a Foggia. Le loro condizioni non sarebbero critiche.

Il traffico nella zona è stato interrotto per diverse ore, con le auto deviate lungo la tangenziale per permettere i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi del 118, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri.

Sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Da chiarire, in particolare, le cause che hanno portato allo scontro frontale e la velocità con cui viaggiavano i veicoli.