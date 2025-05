Con sentenza del Tribunale di Foggia del 29 maggio 2025, è stato assolto A.D.S., 72 anni, allevatore garganico, dall’accusa di detenere senza alcuna autorizzazione presso la propria masseria molteplici cartucce da caccia, calibro 12, a pallettoni. Nonostante una mirata attività di indagine da parte dei carabinieri, nella fase istruttoria del processo la difesa dell’imputato è riuscita a dimostrare, anche grazie ad una articolata consulenza di Nicola Donno, perito balistico, l’insussistenza di quanto ascrittogli.

L’avvocato Pierpaolo Fischetti, difensore dell’allevatore: “Il caso in sé già dagli esordi risultava abbastanza singolare, posto che tale munizionamento veniva rinvenuto in una pertinenza all’aperto del fabbricato in uso al mio assistito a seguito di una ‘soffiata’ alla polizia giudiziaria intervenuta. Successivamente e giocoforza, dimostrare l’inconsistenza del costrutto accusatorio è stato agevolato anche grazie al lavoro scientifico del nostro consulente. Alla fine perfino il giudicante ha convenuto che l’imbeccata ai militari è stata più un’azione ritorsiva che un giustificato controllo di polizia”.