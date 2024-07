In Puglia, i “Comuni rifiuti free” sono 4: Sammichele di Bari nel Barese, Volturino in provincia di Foggia, Monteparano e Leporano, infine, nel Tarantino. È quanto rileva la XXXI edizione di “Comuni Ricicloni”, il dossier di Legambiente che fotografa e premia l’impegno dei comuni italiani nella raccolta differenziata per un corretto smaltimento dei rifiuti. La presentazione dei dati e la premiazione questa mattina a Roma. Nel corso della XXXI edizione di Ecoforum di Legambiente, il Consorzio nazionale degli Imballaggi, Conai, ha premiato il Comune di Bari e Amiu Puglia per un progetto pilota, nato con l’obiettivo di implementare sistemi innovativi di Raccolta Selettiva dei rifiuti di imballaggio. Questo progetto, avviato con la prima Ecostazione nel Parco 2 Giugno il 13 ottobre nel 2022, ha visto il coinvolgimento attivo dei cittadini e ha registrato un grande successo. Il Comune di Foggia ha invece ottenuto la menzione speciale “Teniamoli d’occhio”, a seguito della riorganizzazione del servizio di igiene urbana, avviata il 30 novembre del 2021, su indicazione del Commissario straordinario.

Il nuovo servizio, avviato nel mese di aprile, inizia a dare i primi risultati. Tra i Comuni più virtuosi nella raccolta degli imballaggi di plastica quello di Putignano (Ba), premiato da Corepla. La Puglia nel 2023 ha infatti registrato un lieve incremento rispetto al 2022 raggiungendo 24,3 kg di raccolta pro capite, uno dei valori più alti tra le regioni del Sud Italia. In particolare, il Comune di Putignano con i suoi circa 26.000 abitanti e un quantitativo pro capite di circa 28 kg, si è distinto. Infine, il Conoe, Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, ha premiato il Comune di Sammichele di Bari per aver raccolto circa 3 tonnellate di olio vegetale esausto annue. “Siamo davvero molto contenti del risultato ottenuto dai Comuni pugliesi, ma è evidente che la strada è ancora molto lunga” – dichiara Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia. (Ansa)