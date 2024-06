Papa Francesco è entrato nella Basilica di San Pietro dove stamane, nella solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, benedice i Palli, presi dalla Confessione dell’Apostolo Pietro e destinati agli arcivescovi metropoliti nominati nel corso dell’anno. Il Pallio – la stola di lana bianca simbolo della giurisdizione in comunione con la Santa Sede – verrà poi imposto a ciascun arcivescovo metropolita dal nunzio apostolico nella rispettiva Sede metropolitana.

Dopo il rito di benedizione dei Palli, il Papa presiede la messa con i cardinali, con gli arcivescovi metropoliti e con i vescovi sacerdoti. Come di consueto in occasione della Festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, Patroni della Città di Roma, è presente alla messa una delegazione del Patriarcato di Costantinopoli. Sono 42 i nuovi arcivescovi metropoliti per i quali oggi il Papa benedice il Pallio: tra loro gli italiani Ciro Miniero (Taranto), Giorgio Ferretti (Foggia-Bovino), Biagio Colaianni (Campobasso-Boiano), Davide Carbonaro (Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo), Riccardo Lamba (Udine), Gherardo Gambelli (Firenze). (Ansa)