La clamorosa vittoria di Lidya Colangelo a San Severo, neo sindaco sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia, Azione e liste civiche, ha permesso di entrare in consiglio comunale anche un esponente di Forza Nuova, Armando Dall’Oglio storico militante e dirigente del movimento di destra, eletto nella lista civica Prima San Severo.

Dall’Oglio, giovane imprenditore, viene visto come uomo della “svolta” forzanovista in Puglia e nel Sud, ma dovrà anche coesistere con pezzi del civismo di centrosinistra come Marino, De Rossi (la moglie Anna Maria Bisceglie in odore di assessorato) e Mazzeo, storico esponente dei Verdi.