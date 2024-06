In vendita le case di Tremiti appartenute al cantautore bolognese Lucio Dalla che, sull’arcipelago, aveva eletto il suo rifugio artistico e personale. Sono la villa che s’affaccia su Cala Matano a San Domino e la casa ricavata nel complesso storico di piazza Diomede, a pochi passi dall’Abbazia millenaria di San Nicola. Lo riporta la pagina “Riserva Marina Isole Tremiti”.

“Con la vendita si sgretola il sogno di ricavare nella casa di San Nicola un museo per ricordare l’artista e la sua favola diomedea – si legge -. Le due proprietà sono in vendita tramite l’Agenzia Guidobaldi Luxury Properties. Da qui l’appello alla neo sindaca Annalisa Lisci affinché scongiuri questa eventualità. Lucio Dalla e le Tremiti devono rimanere uniti non tradendo l’impegno dell’artista per questa terra. Ora più che mai. È un sogno che deve continuare”.