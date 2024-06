Maltempo in arrivo in Puglia: dopo l’ondata di caldo anomalo abbattutasi in queste settimane sul Tacco d’Italia arrivano pioggia e temporali.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta gialla con validità fino alle 20 di questa sera. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”.

Attenzionate in particolare la provincia di Bari e la provincia di Foggia.