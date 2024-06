Ancora un episodio di violenza gratuita contro i mezzi pubblici a Foggia. Ieri sera, alle ore 20 circa, un autobus della linea 16 ATAF, diretto verso il capolinea, è stato preso di mira da una sassaiola all’incrocio tra Viale Europa e Via Alfieri.Fortunatamente, il vile gesto non ha provocato feriti tra i passeggeri a bordo, ma ha causato danni al mezzo.

Si tratta dell’ennesimo atto di vandalismo che colpisce i bus ATAF negli ultimi mesi, creando un clima di forte preoccupazione tra il personale di esercizio e l’utenza. Già in passato, infatti, si erano verificati episodi simili in altre zone della città, alimentando un senso di insicurezza e disagio.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, firmatarie del comunicato, esprimono con fermezza la propria condanna di questi atti inaccettabili e chiedono alle autorità competenti un intervento immediato per garantire la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora sui mezzi pubblici.

“Riteniamo fondamentale che non si sottovaluti la gravità della situazione e che si adottino immediate misure per tutelare l’incolumità di autisti e passeggeri”, dichiarano i rappresentanti sindacali. “Per questo motivo, chiediamo con urgenza l’istituzione di presidi fissi di forze dell’ordine nelle zone più critiche della città, al fine di prevenire ulteriori atti di vandalismo e garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico”.

Le organizzazioni sindacali concludono il comunicato auspicandosi un rapido e positivo riscontro alle loro richieste, ribadendo la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni per trovare soluzioni concrete al problema della sicurezza sui mezzi pubblici.

La sicurezza dei cittadini e il diritto a un servizio di trasporto pubblico efficiente e sicuro non possono essere messi in discussione. È necessario un impegno concreto da parte di tutte le istituzioni competenti per stroncare la violenza gratuita e garantire il sereno svolgimento della vita quotidiana a Foggia.