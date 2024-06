Tragedia sfiorata nelle acque del Gargano dove tre turisti di nazionalità polacca in vacanza a Peschici a causa delle avverse condizioni meteo marine hanno rischiato la vita, travolti dalle onde alte due metri. È accaduto nella Baia di San Nicola dove mamma 45enne e i due figli di 13 e 15 anni erano in mare quando le forti correnti gli hanno spinti fino alla vicina Baia Zaiana dove i titolari del lido, Daiana e Michele con i propri bagnini si sono immersi in acqua per trarli in salvo.

Situazione difficile con la signora, in particolare, in condizioni critiche. Allertati i soccorsi, sul posto è giunto subito l’elisoccorso che ha provveduto a salvare la donna, trasportata in codice rosso all’ospedale di San Giovanni Rotondo. I ragazzi, invece, sono stati ospitati presso lo stabilimento balneare dove sono stati rifocillati prima di essere consegnati al padre disperato per non aver visto più i suoi cari.