Questo pomeriggio, al termine dei lavori, l’Ufficio Centrale Elettorale presso il Comune di San Severo, presieduto dalla giudice Silvia Salamina, in seguito alle verifiche effettuate relative alle operazioni di voto del ballottaggio, ha proclamato sindaco della Città di San Severo, Lidya Colangelo, (La Città che Vorrei, Prima San Severo, Fratelli d’Italia, Alternativa Civica, Insieme per San Severo, con il sostegno delle liste collegate ad Anna Paola Giuliani) con 9842 voti, pari al 51,87%.

Colangelo, per cinque anni consigliere comunale tra il 2019 e il 2024, è il primo sindaco donna della Città di San Severo e resterà in carica per il mandato 2024 – 2029.

Domani, mercoledì 26 giugno, è previsto il primo evento istituzionale a cui parteciperà, si tratta della festa dei 250 anni di istituzione della Guardia di Finanza che si terrà a partire dalle ore 9,15 in Piazza Giordano a Foggia.

“Essere eletta come prima sindaco donna di San Severo è un onore straordinario – ha detto – che accolgo con un profondo senso di responsabilità. Questo storico risultato è il frutto del vostro coraggio e della vostra determinazione nel volere un cambiamento positivo per la nostra città. La vostra partecipazione attiva e il vostro entusiasmo durante la campagna elettorale sono stati per me fonte di ispirazione e forza. Io, il mio vice sindaco Anna Paola Giuliani e tutta la nostra squadra ci impegniamo a lavorare instancabilmente fin da subito per realizzare progetti che migliorino la qualità della vita di tutti i cittadini di San Severo. Ogni decisione sarà presa con il cuore e con la mente, mettendo al centro il bene comune e le esigenze della nostra comunità. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo successo e tutti gli elettori che hanno esercitato il loro diritto di voto. La vostra voce è stata ascoltata e continuerà a essere la guida del nostro operato. Grazie”.