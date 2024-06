È diventato virale un video satirico, diffuso per primo dall’ex candidato sindaco Raffaele Di Mauro e poi postato da molti consiglieri di opposizione, con inserti della sora Lella sullo scorso Consiglio comunale del Comune di Foggia conclusosi con il mancato numero legale.

Dopo un lungo dibattito, per lo più sterile, in cui è emerso il vero dissidio della maggioranza incapace di decidere se deliberare in aula l’aumento dei membri dei cda da 3 a 5 o delegare il tutto alla sindaca,

molti eletti avevano bisogno di rigenerarsi.

Nel video si sentono gli addetti alla diretta dire di bloccare le riprese perché i consiglieri stanno mangiando i panini.

La pausa pranzo ha avuto la meglio sulla discussione. Tutto rinviato al 26 giugno. “In Consiglio comunale cade il numero legale! La maggioranza non c’è… in altre faccende affaccendata!!”, ha scritto Di Mauro.