Tragedia questa mattina a Vieste, presso l’Istituto Alberghiero “E. Mattei”. Un assistente tecnico, Matteo Notarangelo, 55 anni, avvocato di Manfredonia, è morto a seguito di un malore. Come ogni mattina aveva raggiunto la scuola, quando i suoi colleghi lo avevano visto sudare in maniera spropositata. L’infermiere dell’istituto gli ha misurato la pressione e controllato il battito ed erano abbastanza nella norma. Poi di colpo è peggiorato.

Il 118 è intervenuto velocemente e per quasi un’ora ha praticato il massaggio cardiaco (il defibrillatore non ha mai rilevato il battito e quindi non è entrato in funzione) ma per l’avvocato manfredoniano non c’era più nulla da fare. Notarangelo solo una settimana fa aveva perso il padre, gravemente malato. Sabato e domenica scorsi è stato presidente di seggio per le elezioni amministrative ed europee a Manfredonia.