“Questa mattina, poco prima della messa solenne in onore dei Santi Patroni, ho appreso la triste notizia che pochi minuti prima, Pier Paolo Gualano, già sindaco di San Nicandro Garganico, ci ha lasciati dopo lunga sofferenza. Siamo tutti affranti e costernati per questa notizia, nella misura in cui credevamo di poterlo riavere tra noi, considerato qualche timido miglioramento delle sue condizioni, negli ultimi giorni”. Lo rende noto il sindaco Matteo Vocale.

“Pier Paolo è stato anzitutto una persona garbata, un professionista stimato, un uomo generoso e rispettoso di tutti. Ma anche un sindaco che, tra mille difficoltà, ha condotto la fase più problematica nella storia recente del nostro comune. Quando fu sindaco, fui per lui uno dei consiglieri di minoranza più fastidiosi… mai, però, mancò il rispetto reciproco, al punto che, con grande umiltà e senso di responsabilità – che restano il dono più prezioso che mi ha lasciato – decise di sostenere la mia candidatura a sindaco, contribuendo alla mia elezione. La sua dipartita proprio il giorno della festa dei nostri Santi Patroni la credo un segno, non per ‘guastare’ la festa (non sarebbe da lui, persona assai discreta e innamorata del suo paese qual era) ma per chiedere a noi di affidare la sua anima, che tanto si è sacrificata per noi tutti, alla loro intercessione. Mi piace pensare che San Nicandro, Santa Daria e San Marciano lo abbiano preso per mano per affidarlo ora alla Vergine Immacolata e alla misericordia di Dio. Caro Pierpaolo, dispiace assai. Pregheremo per te in queste ore. Intanto grazie, a nome di tutti i sannicandresi, di aver speso un pezzo importante della tua vita terrena per questa nostra città”.