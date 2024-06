“Solitamente non rispondo alle provocazioni dei miei avversari politici, questo modo di fare non mi appartiene. Ma questa volta devo fare una eccezione, anche perché vengo citato espressamente e in malo modo, quasi offensivo”. Lo afferma Nunzio Angiola, consigliere comunale di opposizione a Foggia.

“Abbiamo analizzato ieri sera nel nostro movimento politico ‘Cambia’ le esternazioni deliranti del consigliere comunale Strippoli. La malafede raggiunge livelli paradossali, l’intento di mistificare la realtà è talmente evidente che pure un bambino di 5 anni se ne accorgerebbe”, così ha esordito Angiola.

“Ma mi spiego meglio – ha continuato -, devo motivare questa mia affermazione! Il consigliere in questione ha trasmesso alla stampa la cartuccella di cui ha dato parziale lettura in aula, il compitino che si era preparato prima del consiglio. Peccato per lui che la cartuccella era stata superata dagli eventi, perché non teneva conto della mia proposta di emendamento alla mia stessa mozione, proposta di emendamento da me presentata con grande chiarezza e fermezza sin dalle prime battute della discussione d’aula nell’intervento introduttivo (si veda il video in calce), che poi la maggioranza ha recisamente respinto, dopo ore di discussione. Non si è discusso più, non si è discusso per niente della Città30, cioè dei 30 km/h da estendersi in tutta la città, perché io avevo ritirato questa discussione. Si è discusso di una cosa diversa, ossia della mia proposta emendativa di istituire solo Zone 30 in Città. Il copione che il consigliere in questione doveva recitare non era più “attuale”, era stato superato dai fatti, e ciononostante lo ha trasmesso alla stampa! Ecco la malafede”.

“Ecco il testo dell’emendamento – ha continuato Angiola – da me presentato alla mia stessa mozione. È un fatto incontrovertibile che il consigliere Strippoli non lo citi nel suo comunicato stampa e nei suoi social, preso com’è dalla foga di ritagliarsi un minimo di visibilità: ‘si impegna il sindaco e la giunta alla predisposizione di un piano particolareggiato per la zonizzazione della città, ai fini della individuazione delle Zone 30 eleggibili in Città, tenuto conto della normativa e dei regolamenti vigenti e in coerenza con il vigente Pums. Tutti gli altri punti obliterati’. Pertanto, abbiamo a Foggia un consigliere che si arrampica sugli specchi, che ignora i fatti, che cerca visibilità a tutti i costi, che si trincera nella difesa di posizioni preconcette”.

“Rifletta il consigliere Strippoli piuttosto sulla marea sta crescendo, la città sta prendendo consapevolezza del vostro immobilismo; rifletta il consigliere Strippoli sulla granitica chiusura pregiudiziale della maggioranza nei confronti di tutto quello che le minoranze propongono. Ieri avete bocciato in modo maldestro tutte e tre le mozioni delle minoranze. Avete monopolizzato la scena, avete danneggiato i cittadini di Foggia. Sono disponibile ad un confronto pubblico con lei, consigliere Strippoli!”, ha chiosato infine Angiola.