L‘assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, è stata ascoltata ieri nella IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati sul potenziamento del trasporto aereo e marittimo di persone e merci in Puglia. La Commissione parlamentare infatti sta conducendo un’indagine conoscitiva su “Prospettive della mobilità verso il 2030: dalla continuità territoriale all’effettività del diritto alla mobilità extraurbana”, finalizzata a comprendere le esigenze di trasporto aereo e marittimo in quelle regioni italiane, tra cui la Puglia.

“L’incremento della connettività per via aerea e la valorizzazione dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia possono avviare un progetto di ripresa economica dell’intera provincia – ha sottolineato l’assessore Ciliento -, in particolare di quelle zone in cui la mobilità della popolazione risulta difficoltosa per via delle condizioni orografiche, ad esempio i Comuni del Gargano e dei Monti Dauni e le Isole Tremiti”. L’assessora Ciliento ha prospettato in Commissione l’interesse della Regione Puglia ad avviare gli approfondimenti necessari sull’aeroporto di Grottaglie che, per sua destinazione prevista dal piano attuativo, vede programmati investimenti per opere strategiche ferroviarie, stradali e aeroportuali e che diventerà riferimento nazionale per i voli suborbitali. (Ansa)