Quattro anni e quattro mesi per l’ex capo della Protezione civile della Puglia, Mario Lerario, e 3 anni per l’imprenditore foggiano Luca Leccese. Lo ha stabilito la Corte d’appello di Bari che – riporta gazzetta del mezzogiorno – ha ridotto le pene comminate in primo grado (5 anni e 4 mesi a Lerario e 4 anni a Leccese) per le tangenti negli appalti della Protezione civile. La Corte ha riconosciuto ai due imputati le attenuanti generiche. Le difese hanno rinunciato ai motivi di appello.