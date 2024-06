“La mia riconoscenza nei votanti ma anche nei traditori è immensa, sarò il vostro consigliere comunale come San Michele Arcangelo. Sconfiggerò il male occulto di palazzo San Domenico”. Il pittoresco Giuseppe Marasco, guardia ambientale di Manfredonia, per tutti “il generale”, può davvero entrare in Consiglio comunale. Il candidato si è piazzato al primo posto con 208 preferenze nella lista di Fratelli d’Italia a sostegno di Ugo Galli sindaco. Un ottimo risultato considerando la scarsa presenza di meloniani in riva al golfo. Tutto ora dipenderà dalla ripartizione dei seggi, ma soprattutto dall’esito del ballottaggio tra Galli e il candidato di centrosinistra, Domenico La Marca, quest’ultimo davanti a tutti al primo turno con il 46,64% dei voti, seguito dal candidato del centrodestra al 25,76%. Più difficile l’ingresso di Marasco in Consiglio in caso di elezione di La Marca, ma il risultato ottenuto è comunque più che dignitoso.

Il “generale”, ormai star tv, più volte protagonista a Striscia la Notizia di servizi sulle sue battaglie ambientali, spera dunque di salire a Palazzo di Città per continuare a combattere contro i suoi acerrimi rivali, i politici di sinistra da sempre bersaglio di colorite accuse e accese invettive.