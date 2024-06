Il candidato del campo largo progressista di San Severo, Angelo Pasquale Masucci non è riuscito a centrare la vittoria al primo turno così come sembrava sulla carta due mesi fa. Masucci ha totalizzato il 43,82% pari a 11471 voti, quasi 4 punti percentuali in meno rispetto alle sue liste, che hanno ottenuto 11.990 consensi pari al 47,47%. 4 punti percentuali che si sono divisi equamente con il voto disgiunto le due donne forti del centrodestra, Anna Paola Giuliani e Rosa Caposiena, figlie d’arte illustri e responsabili della rottura del tavolo di coalizione.

Tra i maggiorenti provinciali, al netto del disimpegno del sindaco uscente Francesco Miglio, c’è già chi addebita la mancata vittoria proprio al frontman scelto nel civismo delle professioni, che, come spiega qualcuno, “non aveva quel carisma che ci si sarebbe attesi”. Ma del resto, come ammettono, nessuno può sapere prima quanto possa “tirare” un candidato.

Tra due settimane al ballottaggio, che si terrà domenica 23 (dalle ore 7,00 alle ore 23,00) e lunedì 24 giugno (dalle ore 7,00 alle ore 15,00) l’avvocato sanseverese dovrà vedersela con Lidya Colangelo, che ha vinto appunto la sfida contro le sue competitor Anna Paola Giuliani, ferma al 19,43% con 5085 voti, e Rosa Carolina Caposiena con il 13,36% e 3498 voti.

Colangelo appoggiata da Fratelli d’Italia, Lega e da un gruppo di liste civiche è arrivata al 23,39 % con 6123 consensi. Per Masucci la partita potrebbe essere facile se tra le tre donne continuerà ad esserci rivalità e mancata sorellanza.

In caso contrario se tutte e tre dovessero fare finalmente squadra e salissero insieme sul palco, ove si considerasse che le sommatorie nei ballottaggi non sono mai esatte, la partita potrebbe essere davvero apertissima e molto accesa.

Liste e preferenze

Per il campo largo progressista, così come per Foggia, sono state ottime le performance delle liste, con la leadership del Pd al 12,39% con 3.130 voti e il grande risultato degli emilianisti di Con, dove sono approdati i damoniani, che hanno registrato l’11,49 pari a 2902 consensi. Buoni pure i risultati dei socialisti e dei civici di Senso Civico. Meno brillante il M5S, quinta forza della coalizione con appena il 5,45% e 1376 voti.

Per gli eletti in Consiglio comunale al Palazzo dei Celestini molto dipenderà dall’esito del ballottaggio e da eventuali apparentamenti tecnici. Il premio di maggioranza va al solo vincitore del secondo turno. Sono già consiglieri comunali tutti e quattro i candidati sindaci.

Con Caposiena è stato eletto l’azzurro Leonardo Di Monte con 299 preferenze, più incerto l’ingresso di Fabiola Florio con 362 preferenze nella lista Caposiena Sindaco che ha totalizzato il 5,16% contro il 6,06% di Forza Italia.

Francesco Sderlenga guida Senso Civico mentre Matteo Priore con 636 preferenze, Michele Santarelli e Grazia De Vita sono i più votati dei Socialisti. Se scatta il consigliere per il M5S va a Gianfranco Di Sabato con 222 preferenze.

Leo Irmici e Anna Maria Damone sono già in aula per gli emilianisti. La classifica nel Pd, che dovrebbe averne già eletti 3, vede nell’ordine: Ciro Cataneo, Felice Carrabba, Simona Venditti, Michele De Lilla, Stefano Montedoro, Francesca Florio, Celeste Iacovino e Mariella Romano. Con Anna Paola Giuliani entra già al primo turno sicuramente Fernando Ciliberti. I Fratelli d’Italia eleggono la pediatra Rita De Lallo, col botto il risultato del leghista Rosario Di Scioscio oltre le 700 preferenze.